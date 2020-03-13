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مصر.. "التنين" يزهق أرواح 8 أشخاص والحكومة تتحرك

أخبار العالم العربي

مصر..
Reuters
مصر
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تسبب منخفض "التنين" وسوء الطقس في مصر بسقوط 8 ضحايا، نتيجة انهيار للمنازل بمنطقة الزرايب في مدينة 15 مايو بالقاهرة.

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وانتقل فريق من النيابة المصرية إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن عشش، وأن الضحايا صرعوا بسبب السيل الذي جرف منازلهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج إلى أنه يجري حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون، كما قررت صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية، بقيمة ألف جنيه لكل مصاب، و5 آلاف لذوي كل قتيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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