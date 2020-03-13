 
مباشر

كورونا ..اتخاذ قرارات غير مسبوقة في السودان لمنع الفيروس

أخبار العالم العربي

كورونا ..اتخاذ قرارات غير مسبوقة في السودان لمنع الفيروس
Reuters TM/THO
مستشفى في الخرطوم -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfu2

اتخذت الحكومة السودانية مجموعة من القرارات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تأكيد وزارة الصحة أول حالة وفاة بالفيروس لأول مصاب.

وتنص القرارات المتخذة على "إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية والعلمية والطوعية، سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة"، فضلا عن "إقامة الفعاليات الرياضية بكل أنواعها بدون جمهور حتى إشعار آخر".

كما أمرت الحكومة "بالترتيب لعودة السودانيين الموجودين في البلدان الموبوءة"، وتوفير أرقام خاصة بالطوارئ للتبليغ عن الحالات المشتبه فيها.

من جهته، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى توخي الحذر في التعامل مع الفيروس، وحث المواطنين على "اتباع الإرشادات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم".

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت في وقت سابق من اليوم وفاة شخص بالفيروس، بعد أن زار في الأسبوع الأول من مارس دولة الإمارات.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا