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مقتدى الصدر يدعو إلى ضبط النفس

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر يدعو إلى ضبط النفس
AFP Haidar HAMDANI
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الجمعة، عقب قصف أمريكي استهدف عددا من مواقع عسكرية ومدنية في العراق، إلى "ضبط النفس ونشر السلام في ربوع البلاد".

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وكتب الصدر: "في خضم هذه البلاءات العظيمة التي تصب على العالم بصورة عامة، وعلى الشعب العراقي بصورة خاصة، فإنه يجب تجنيب العراق المزيد من التوترات والصراعات والابتلاءات".

ودعا إلى "ضبط النفس ونشر السلام في ربوع عراقنا الحبيب وترك العنف إلى أن يأذن الله"، مؤكدا "نحن لسنا دعاة سلم مع المحتل إلا أننا نراعي الظروف المحيطة بالشعب العراقي الأبي الذي نسأل الله أن يخلصه من المحتل والفاسد على حد سواء".

وأعلن الجيش العراقي عن مقتل 3 عسكريين من قواته وشرطيين اثنين ومدني جراء الضربات الأمريكية ليل الجمعة في محافظة بابل، معتبرا الهجوم "اعتداء سافرا على سيادة العراق".

المصدر: "مقتدى الصدر تويتر"

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