الرئيس العراقي يستنكر القصف "الأجنبي" على مقار الحشد الشعبي

استنكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، ما أسماه بالقصف "الأجنبي" الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق، ومن ضمنها مطار كربلاء قيد الإنشاء.

وقال صالح في بيان رئاسي "هذا القصف انتهاك للسيادة الوطنية، لذا نجدد التأكيد على أن معالجة الأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة، ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة".

وأضاف أن "الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها، بالتزامن مع مرحلة يواجه فيها العراق تحديات جسيمة وغير مسبوقة، سياسيا، اقتصاديا وماليا، أمنيا وصحيا".

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وتابع صالح "من شأن هذه المخاطر، إذا ما استمرت، الانزلاق بالعراق إلى حالة اللادولة والفوضى، لا سيما إذا ما تواصل التصعيد الأمني، مع توفر المؤشرات حول محاولة عناصر داعش الإرهابي استعادة قدرتهم على تهديد أمن الوطن والمواطن".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "هذه اللحظة التاريخية تستوجب التماسك الوطني ورصّ الصفوف حول مشروع وطني يرتكز إلى مرجعية الدولة ذات السيادة والقرار المستقل، ومنع تحول العراق إلى ساحة حرب للآخرين، والتركيز على استكمال وحماية النصر على الإرهاب".

وختم بيانه "نهيب بالمجتمع الدولي دعم العراق في هذا المسعى واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل".

من جانبه، أعلن الجيش العراقي عن مقتل 3 عسكريين من قواته وشرطيين اثنين ومدني جراء الضربات الأمريكية ليل الجمعة في محافظة بابل، معتبرا الهجوم اعتداء سافرا على سيادة العراق.

المصدر: RT