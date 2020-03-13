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كورونا.. تسجيل سابع إصابة في المغرب

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كورونا.. تسجيل سابع إصابة في المغرب
AFP FADEL SENNA
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنة.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن المصاب "كان قد وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية توجه إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور، الذي أكد الإصابة".

وتابعت أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

يذكر أن الوزارة أعلنت الثلاثاء عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بسيدة (89 سنة) كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي

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