المغرب.. تساؤلات حول دور فيروس كورونا في تغيير بروتوكول الاستقبال الملكي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تغييرا في البروتوكول الملكي المعمول به في المغرب خلال استقبال العاهل محمد السادس لشخصيات مغربية رسمية.

وكشف الفيديو غياب التعبير الجسدي عن المودة مثل تقبيل يد الملك أو كتفه كما هو معهود، حيث اكتفى الأعضاء الجدد المعينون بالمحكمة الدستورية بالانحناء أمام الملك دون الاقتراب منه خلال أدائهم اليمين القانونية.

وقال مغردون إن البلاط الملكي شرع في تفعيل إجراءات للحماية من فيروس كورونا، وعلى رأسها تخفيف بروتوكول الاستقبالات الرسمية.

يذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6، منها حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي