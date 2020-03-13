7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، عن تسجيل 7 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات الموجودة في هذا المستشفى الحكومي إلى 38 حالة.

إقرأ المزيد

وفي تقرير يومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا في لبنان، تمت الإشارة إلى أنه في الساعات الـ24 الأخيرة استقبل قسم الطوارئ المخصص لفيروس كورونا "158 حالة احتاجت 17 منها إلى دخول الحجر الصحي فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

كما أكد البيان أن "19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي غادروها بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 206.

النتائج السلبية: 199.

النتائج الإيجابية: 7.

غادر المستشفى 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

يوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي.

العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة.

وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

وشددت إدارة المستشفى في البيان على أن "هذا التقرير يتضمن عدد الفحوصات التي تجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الأخرى، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على أن يعود للوزارة بيان الأرقام عن أعداد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"