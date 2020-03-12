انسحاب 9 نواب من ائتلاف "النصر"

أعلن فريق من أعضاء مجلس النواب العراقي عن ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اليوم الخميس، انسحابهم من الائتلاف وتشكيلهم تجمعا جديدا.

وحسب وثيقة حصلت RT على نسخة منها، قال النواب: "بناء على الوضع الصعب الذي يمر به البلد العزيز والذي كان نتاجا لسوء الإدارة الحقيقي لأكثر من 17 عاما، ثم تفاقمت الحالة بتفشي الأمراض والأزمة الاقتصادية واستقالة الحكومة بعد ثورة شباب الإصلاح السلمي التي قدمت الشهداء والجرحى، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية نعلن نحن مجموعة من النواب تشكيل تجمع (نداء العراق) النيابي".





وجاء في الوثيقة، أن "التجمع يهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة، وأنه سيكون صوت ساحات التظاهر السلمي الوطني".

ووفقا لما أظهرت وثيقة أخرى، فإن النواب هم: "فلاح الخفاجي ويوسف الكلابي وعلاء الدلفي ورياض التميمي وإحسان الشلبي وطه الدفاعي وفالح الزيادي وخليل المولى وهناء تركي".

المصدر: RT