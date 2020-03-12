الكويت تعلن عن ثماني إصابات جديدة بكورونا والإجمالي ثمانون

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الإصابات الجديدة هي لـ 5 مصريين، خالطوا مصابا مصريا كان قد سافر إلى أذربيجان، و3 حالات مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الاربعاء تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منها حالة واحدة مرتبطة بالسفر لايران وحالتان لمصري وسوداني مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيجان ليصل الاجمالي المسجل الى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.

وقال السند إن عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة خمس حالات منها واحدة حرجة واربعة مستقرة منها حالة يتم التحضير لخروجها من العناية المركزة وعودتها الى الجناح.

المؤتمر الصحفي وزارة الصحة 12/3/2020 https://t.co/KvlvatU5Vo — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 12, 2020

وأكد السند ضرورة إستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الاخبار من مصادر غير الجهات الرسمية وذلك لتجنب إثارة الهلع في المجتمع.

المصدر: وكالات