الكويت تعلق معظم رحلات الركاب الجوية وتعلن إجازة رسمية في البلاد حتى 26 مارس بسبب كورونا

قررت الحكومة الكويتية تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من يوم الجمعة وإعلان الإجازة الرسمية في البلاد من 12 حتى 26 مارس في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

واتخذت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، فيما "يستثنى من ذلك طائرات الشحن".

وأعلنت الحكومة عن "منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق"، إضافة إلى "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة".

وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه "تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020".

وفي غضون ذلك أكدت وزارة الصحة الكويتية أن مخزونها من الأدوية "مريح جدا ولن يشعر المواطن أو المقيم بأي نقص وستقوم الوزارة بإجراء موحد لفتح كافة الصيدليات والمراكز الصحية ووجود هيئة تمريضية كاملة".

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 3 حالات جديدة اليوم من فيروس كورونا المستجد في الكويت.

وسجلت في الأراضي الكويتية حتى الوقت الحالي من الأربعاء 72 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينحدر من الصين.

المصدر: كونا