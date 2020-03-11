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مصر تعلن عدم قدرة شبكات الصرف على تحمل الأمطار

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عدم قدرة شبكات الصرف على تحمل الأمطار
Reuters
مصر
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قال وزير التنمية المحلية في مصر اللواء محمود شعراوي، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات والجهات المعنية والخدمية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، غدا الخميس.

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وأضاف شعراوي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، منذ قليل، أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد ومجلس الوزراء والحماية المدنية والقوات المسلحة، ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات التي تشهد سقوط أمطار، وتم إصدار تعليمات للمحافظات بنشر توجيهات للمواطنين على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير التنمية المحلية، إن موجة الطقس السيء المتوقعة غدا لم تحدث في مصر من قبل: "المطر هيبقى شديد في المحافظات، وشبكات الصرف لن تتحمل كميات الأمطار لأن حجمها يقترب من 70 ملليمتر".

ووجه الوزير، بعدم وضع أي سيارات تحت الأشجار بسبب سرعة الرياح الشديدة، مشيرا إلى ضرورة منح العاملين إجازة غدا الخميس، بهدف تقليل حركة المرور، "لأنه من الممكن أن يتم غلق طرق معينة، وفتح أخرى بديلة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من حدة الموقف".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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