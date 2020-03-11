تعيين ستيفاني ويليامز قائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين الأمريكية ستيفاني ويليامز، قائمة بأعمال مبعوثه الخاص إلى ليبيا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن ويليامز (التي كانت نائبة للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة)، عينت أيضا رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي وقت سابق من الأربعاء، كشفت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة، ينظر في تعيين الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا له إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال دبلوماسيون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن غوتيريش أجرى مشاورات غير رسمية مع عدد من أعضاء مجلس الأمن بشأن تعيين لعمامرة، لكنه لم يصدر بعد بيانا رسمية حول هذا الموضوع. وأضافت المصادر نفسها أن معظم أعضاء المجلس أيدوا التعيين.

وفي 2 من الشهر الجاري، أفاد سلامة، عبر صفحته في "تويتر"، بأنه طلب من غوتيريش إعفاءه من مهامه، موضحا أن حالة صحته لا تسمح له بتحمل "وتيرة الإجهاد" الخاص بالأنشطة الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وفي اليوم ذاته، أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أن غوتيريش سيبحث مع سلامة الخطوات لضمان سلاسة عملية انتقال صلاحيات المبعوث الخاص إلى خلفه.

المصدر: وكالات