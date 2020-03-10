تقرير يكشف عن استعداد الجيش المصري لامتلاك أسلحة ضاربة

نشر معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام " SIPRI " تقريرا عن مبيعات الأسلحة التي تعاقدت عليها مصر، كشف توقيع القوات الجوية المصرية على "صفقات قوية".

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وجاء في المقدمة التقرير، تعاقد مصر على 32 طائرة مقاتلة مسيرة صينية من طراز Wing Loong II وهي الجيل الأحدث من Wing Loong I والتي تملكها القوات الجوية المصرية حاليا.

كما كشف التقرير عن تعاقد القوات الجوية المصرية مع روسيا لشراء 24 مقاتلة تفوق جوي ضاربة من طراز Su-35 Super Flanker، ويبدأ تسليمها العام الجاري.

كما أكد تعاقد القوات البحرية المصرية مع ألمانيا، على شراء 4 فرقاطات شبحية متعددة المهام طراز MEKO-A200، ومعها 4 محركات غاز توربيني طراز LM-2500 من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بقوة 33.6 ألف حصان لكل منها، وتعمل تلك المحركات على متن أكثر من 400 سفينة لدى 33 بحرية على مستوى العالم، حيث يتم بناء أول فرقاطة في ألمانيا بالفعل، وذلك من أصل 3، وسيتم بناء الرابعة في مصر.

المصدر: SIPRI