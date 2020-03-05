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قوات مصرية وفرنسية تنفذ تدريبات عسكرية بحرية في المتوسط

أخبار العالم العربي

قوات مصرية وفرنسية تنفذ تدريبات عسكرية بحرية في المتوسط
Reuters
ميسترال
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نفذت القوات البحرية المصرية المرحلة الأولى من التدريب البحري المصري/الفرنسي في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر).

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ووفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، فقد شارك في التدريب الحاملة من نوع ميسترال ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام والهليكوبتر البحري بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويهدف التدريب إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.

ومن المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب بعبور قناة السويس والتدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر من خلال عدد من الأنشطة التدريبية يأتي في مقدمتها تنفيذ عملية إخلاء لأفراد منكوبين بإحدى جزر البحر الأحمر مع تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى كرمايات المدفعية بأعيرة مختلفة، وعمليات الاعتراض البحري للسفن المشبوهة، حيث تعد هذه التدريبات أحد أرقى أنواع التدريبات البحرية المشتركة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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