البحرية المصرية تنفذ عملية برمائية في المتوسط (صور)

أفاد المتحدث باسم القوات المصرية اليوم السبت، بأن القوات البحرية نفذت عملية برمائية وعددا من الرمايات في إطار الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة.

وأفاد المتحدث بأن قوات البحرية نفذت عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط اشتركت فيها حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" ومجموعتها القتالية والتي شملت الفرقاطات من طراز "جو ويند" وطراز "بيري" و"لنشات صواريخ" طراز "سليمان عزت" إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وقال المتحدث إن العملية شهدت إشراك القوات الجوية، عن طريق المروحية الحديثة طراز "كاموف" وطائرات "أباتشي" وطائرات "أف 16"، إضافة إلى الطائرات من طراز "شينوك".

وأضاف أيضا أن مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، ومجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات والطائرات من طراز "SH-2G" بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات وذلك في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات .

وبين المسؤول العسكري أن التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة.

وأكد أن التدريب عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات .

وقد شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق، أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

#المتحدث_العسكرى : فى إطار تنفيذ الإنشطة التدريبية للقوات المسلحة .. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية وتنفيذ عدد من الرمايات . pic.twitter.com/4BN5zfVx0v — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) 4 января 2020 г.

المصدر: RT