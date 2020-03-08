السعودية والكويت تسجلان إصابات جديدة بـ"كورونا"
Reuters
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أعلنت السلطات السعودية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت الكويت أيضا عن تسجيل إصابة واحدة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا كانت آتية من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران. وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.
من جهتها، أكدت الكويت حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي القاتل في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد.
المصدر: وكالات