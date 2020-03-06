أردوغان لميركل: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يضمن أمن الجنود الأتراك

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لبحث أخر التطورات في إدلب السورية في ظل بدء سريان وقف إطلاق النار في المنطقة.

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ووفقا للرئاسة التركية، فقد أكد أردوغان لميركل أن "تركيا ضمنت حماية المدنيين الأبرياء وأمن الجنود الأتراك الذين يضحون بحياتهم من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة" من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

كما تطرق الجانبان، حسب أنقرة، إلى قضية اللاجئين، حيث قال أردوغان إنه يجب مراجعة الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 "لأنه لا يطبق".

وتوصل أردوغان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في أراض محددة على الطريق "M4".

المصدر: وكالات