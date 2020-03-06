المصريون على موعد مع أمطار رعدية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية على عدد من المدن يرافقها انخفاض في درجات الحرارة.

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وحذر محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خاصة أنه من المتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية أن الانخفاض في درجات الحرارة سيصاحبه فرص لسقوط أمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتنتهى مع يوم السبت لتعود "الشبورة" مرة أخرى في الظهور.

المصدر: اليوم السابع