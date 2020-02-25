مصر.. السلطات تحذر من اضطرابات جوية شديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من الأحوال الجوية والطقس اليوم، مع استمرار سقوط الأمطار على مدن ومحافظات الجمهورية.

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ووفقا للأرصاد الجوية المصرية ستكون الأمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الهيئة في بيان لها صادر اليوم، إن الطقس غدا مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ولكن ستكون هناك حالة من الضباب على مناطق متفرقة، مع رياح خفيفة معتدلة.

وحذرت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من البرد الشديد خلال فترة المساء، ونزول الشبورة المائية صباحا، والتي تصل غدا لحد الضباب.

وتشهد حالة الطقس في مصر اضطربا شديدا، حيث غمرت المياه أنحاء الجمهورية وخاصة القاهرة، حيث اضطرت الحكومة إلى تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء.

المصدر: الوطن