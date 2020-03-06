إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيرها في مصر

ذكرت وزارة الخارجية الأثيوبية أن استدعاء سفيريها في مصر والسودان، أمس الخميس، لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة "سد النهضة".

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وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير نبيات جيتاتشو، في تصريحات، لبوابة "العين الإخبارية" أن الخارجية الإثيوبية استدعت عددا من سفرائها في مصر والسودان وروسيا وبريطانيا ودول أخرى وذلك "بغرض إجراء روتيني وطبيعي تجريه الخارجية من حين لآخر".

وأضاف أن "استدعاء السفراء لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام، وإنما يأتي ضمن الاستدعاء الروتيني للخارجية الإثيوبية لسفرائها بمختلف دول العالم".

وأشار جيتاتشو إلى أن هناك سفراء اكتملت فترة عملهم لأربع سنوات، بينهم سفير إثيوبيا بالقاهرة، دينا مفتي، الذي أكمل فترة أربع سنوات ما بين كينيا التي قضى بها 3 سنوات والقاهرة التي تم تعيينه بها العام الماضي، إلى جانب عدد من السفراء الآخرين مثله، وتضم قائمة السفراء المستدعين أيضا سفراء إثيوبيا في بلجيكا، المغرب، الجزائر، أستراليا، وكوبا.

المصدر: وكالات