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ولي عهد أبوظبي يبحث مع بيل غيتس التعاون لمواجهة "كورونا"

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ولي عهد أبوظبي يبحث مع بيل غيتس التعاون لمواجهة
Reuters Hannibal Hanschke
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان
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قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث مع الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، التعاون من أجل مكافحة الأمراض وخاصة انتشار فيروس "كورونا".

وكتب ولي عهد أبوظبي على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة: "بحثت مع الصديق العزيز بيل غيتس، خلال اتصال هاتفي، أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني.. جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها، وخاصة فيروس كورونا، ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه".

هذا وقد سجلت الإمارات نحو 30 إصابة بفيروس "كورونا".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها فيروس "كورونا"، أعرب الملياردير الأمريكي بيل غيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة هذا الفيروس.

المصدر: وكالات

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