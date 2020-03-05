مصر تطلع الدول الإفريقية على تطورات أزمة "سد النهضة"

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، لقاء مع سفراء الدول الأفريقية في القاهرة حيث تم اطلاعهم على تطورات ملف أزمة "سد النهضة".

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزير شكري أكد التزام مصر الكامل بمواصلة جهدها لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، غير مقتصر على فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، حيث ستستمر في دعم الجهود المشتركة لدول القارة لتحقيق كافة تطلعاتها، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مختلف الأجهزة والآليات التابعة للاتحاد الإفريقي.

ونوه المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية "حرص كذلك على استعراض آخر التطورات في ملف سد النهضة، وما بذلته مصر في هذا الصدد من جهود جادة وصادقة نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة".

كما دار حوار بين شكري والسفراء الأفارقة، تم خلاله تبادل الحديث والرد على الاستفسارات في العديد من الموضوعات التي تتناول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب أهم الملفات المطروحة على الساحة الإفريقية.

المصدر: RT