مصر تعلن نتيجة تحليل 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إجراء تحاليل لـ1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الآن.

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وأكدت الوزيرة أن جميع التحاليل جاءت سلبية (أي عدم ثبوت الإصابة)، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين، اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه لم تثبت إيجابية (أي ثبوت الإصابة) أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ"pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

وأضافت أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، لافتة إلى أن جميع فحوصه تؤكد تحسن حالته، لافتة إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المتصلة به، الذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص، كإجراء احترازي.

ولفتت وزيرة الصحة المصرية إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ41 حالة عائدة من العمرة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية.

المصدر: RT