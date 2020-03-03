وزيرة الصحة المصرية تخضع لفحوصات فيروس كورونا في الصين (صور)

نشر المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، صورا تظهر خضوع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد لاختبارات وفحوص فيروس كورونا لدى وصولها إلى مطار بكين.

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وقال مجاهد إن وزيرة الصحة لن تخضع هي والوفد المرافق لها، للحجر الصحي عقب عودتها من الزيارة التي تجريها إلى الصين.

وأضاف مجاهد لموقع "مصراوي" أنه من المقرر إجراء فحص للوزيرة والوفد المرافق لها فور عودتهم من الصين في الحجر الصحي بمطار القاهرة، إذ سيتم قياس درجة الحرارة، والاستفسار عن وجود أي أعراض مثلما يتبع مع جميع الوافدين من الصين أو الدول التي زاد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه "سيتم تحرير كروت متابعة للوزيرة والوفد المرافق لها ومتابعتهم لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، على أن تمارس نشاطها بشكل عادي".

وتوجهت وزيرة الصحة المصرية إلى الصين، حاملة رسالة تضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الشعب والحكومة الصينيين.

المصدر: مصراوي