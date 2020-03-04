تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا في بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء، عن حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان الوزارة: "تعلن وزارة الصحة والبيئة عن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في بغداد".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، عن "وفاة إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد في بغداد، كانت تعاني من اعتلالات مناعية في مرحلة متأخرة، وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".

وفي إقليم كردستان العراق، سبق تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لمصاب مسن في محافظة السليمانية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المسن "المتوفى إمام مسجد، وبلغ من العمر حوالى 70 عاما"، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض.

المصدر: RT