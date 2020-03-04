ترامب يشكر أمير قطر

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التوسط في مفاوضات بين واشنطن وحركة "طالبان" الأفغانية أفضت إلى توقيع اتفاق سلام بين الطرفين في الدوحة.

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وجاء في بيان نشره البيت الأبيض عقب المكالمة، أن ترامب "شكر الأمير تميم على دور قيم لعبته قطر كي تتوصل الولايات المتحدة وطالبان إلى اتفاق في 29 فبراير".

وأجمع الزعيمان على ضرورة أن تستمر طالبان في وقف العنف والمشاركة في المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، والأطياف الأفغانية الأخرى، في خطوات لاحقة على طريق السلام.

كما بحث ترامب وآل ثاني جملة من القضايا الثنائية والإقليمية ومواقف بلديهما تجاهها حيث أكد الرئيس الأمريكي لأمير قطر أهمية اتخاذ جميع الأطراف الخطوات اللازمة لتسوية الخلاف الخليجي.

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من جانبها، أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير والرئيس الأمريكي بحثا "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق إحلال السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية الذي تم بوساطة دولة قطر".

وبموجب الاتفاق يجب أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الأفغانية في 10 مارس الجاري، لتحديد مواعد ومعايير وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في البلاد ووضع خريطة طريق للعملية السياسية المستقبلية.

المصدر: RT