ترامب: أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان"، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف.

وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، قد قال إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل بضعة أيام بعد أن وقع الجانبان اتفاقا في الدوحة لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية من أفغانستان.

وأشار ذبيح الله مجاهد إلى أن المحادثة بين الطرفين استمرت 35 دقيقة.

US President Donald Trump (@realDonaldTrump) holds phone conversation with Mullah Abdul Ghani Baradarhttps://t.co/TTWHRb0BP8pic.twitter.com/k9LtgSvZnJ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 3, 2020

المصدر وكالات