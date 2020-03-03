كبير مفاوضي طالبان يهاتف ترامب

أعلنت حركة طالبان، أن كبير مفاوضيها الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب توقيع اتفاق الدوحة لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية من أفغانستان.

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The President of the United States Trump @realDonaldTrump held a phone conversation with the Political Deputy of the Islamic Emirate, the respected Mullah Baradar Akhund. Details later. pic.twitter.com/p1iJpempNz — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 3, 2020

وقال متحدث طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على "تويتر": "رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا بردار أخوند.. التفاصيل في وقت لاحق"، لافتا إلى أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة.

د امریکا جمهور رئیس ډونالډټرمپ له محترم ملا عبدالغني برادر سره تلیفوني خبري وکړې https://t.co/rj0aejDt2Upic.twitter.com/XldFO4Dho9 — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 3, 2020

وكان ترامب قد أعلن أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة طالبان في وقت ليس ببعيد.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان "بسرعة إذا حدث شيء سيء".

وأوضح أن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف الناتو على الاتفاق مع طالبان، مشيرا إلى أن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وطالبان، قد وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرا.

المصدر: وكالات