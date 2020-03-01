بومبيو يشكر قطر على وساطتها بين بلاده و"طالبان"

أشاد مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا، بالجهود التي بذلتها قطر لإحلال السلام في أفغانستان، وجهود تقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة بما فيها بلاده وحركة "طالبان".

وقال في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر": "تعرف قطر أن العالم صار مكانا أكثر أمانا، مع تقدم قوي نحو تسوية سياسية تنهي الحرب في أفغانستان. شكرا لدولة قطر وحلفائنا وشركائنا على دعمهم للسلام في أفغانستان".

Left #Qatar knowing that the world is a safer place, with solid progress towards a political settlement that will end the war in #Afghanistan. Thank you to Qatar and our allies and partners for their support of peace in Afghanistan. pic.twitter.com/j6C9B6DxDT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 1, 2020

وقال الوزير الأمريكي في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب حفل إبرام اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، بين بلاده وحركة طالبان في الدوحة، إن قطر شريك مهم للوصول لهذه اللحظة التاريخية.



وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته في استمرار دولة قطر بتقديم المساعدة ودعم مساعي الولايات المتحدة لإحلال السلام، "حيث كانوا شركاء عظماء في الجهود التي بذلوها لإحلال السلام للشعب الأفغاني".

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كما ادعى بومبيو، أن "الولايات المتحدة قامت بتحسين حياة الشعب الأفغاني، الأمر الذي يدعو للفخر"، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري الآن في أفغانستان بشكل حر، كما أن أكثر من 9 ملايين طالب يذهبون إلى المدارس، منهم 39% من الفتيات.

وأوضح أن 57 % من الأفغان لديهم خدمات مدنية أساسية الآن، بالمقارنة مع %9 في عام 2002.

وأكد بومبيو أن تنظيم "القاعدة" في أفغانستان اختفى، كما أن حركة "طالبان" تعهدت بألا تكون أفغانستان ملاذا آمنا لـ"القاعدة"، مشيرا إلى أن أفغانستان اليوم ليست كما كانت في 2001.





المصدر: تويتر ووكالات