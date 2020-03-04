ليبيا.. تحويل الرحلات الجوية من طرابلس إلى مصراتة وسط قصف مكثف

أعلن المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر الثلاثاء، أنه حول جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة بسبب القصف في المنطقة مع تصاعد القتال في الأيام الأخيرة.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى إغلاق مطار معيتيقة مرارا في الأيام الأخيرة، وتم تعليق الرحلات الجوية معظم أوقات يوم الثلاثاء، وقال مصدر عسكري في قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه تم استهداف المنشآت التركية هناك.

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وزاد إطلاق الصواريخ والقصف باتجاه المطار في أواخر الأسبوع الماضي، بعد تعثر جهود الأمم المتحدة لجمع الأطراف المتحاربة في جنيف. وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته يوم الاثنين.

وتتهم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الإمارات ومصر بدعم قوات حفتر، التي تتهم بدورها تركيا بدعم الوفاق.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا يوم الأحد، إن حكومة الوفاق ستتحول قريبا من الدفاع إلى الهجوم من أجل إبعاد قوات حفتر عن العاصمة.

المصدر: "رويترز"