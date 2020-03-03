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السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي (صورة)

أخبار العالم العربي

السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي (صورة)
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة المصرية في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد.

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ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اطلع الرئيس المصري على الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وخاصة في شمال سيناء.

السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي (صورة)
RT

وأشاد الرئيس المصري بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليها لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

المصدر: RT

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