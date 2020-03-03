كورونا.. الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات

أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن مبارك أبو يامين، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يطلق الشائعات والأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا.

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وشدد أبو يامين، على أهمية احترام خصوصية الأردني المصاب، والمشتبه بإصابته، والمتواجدين في الحجر الصحي وأسرهم، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحق المخالفين، بما في ذلك تحريك دعوى لدى النائب العام بهذا الخصوص".

وأعلنت وزارة الصحة الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، مؤكدة أن "حالة المصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تمثاله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى" وأضافت أنها "سجلت حالة مشتبه بإصابتها لدى شخص خالط المصاب، وتم عزله احترازيا ومراقبته".

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا 43، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوما وثبوت عدم إصابتها 204 حالات.

المصدر: "خبرني"