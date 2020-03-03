المبعوث الأمريكي إلى سوريا: واشنطن مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة في إدلب

أعلن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري اليوم الثلاثاء، أن واشنطن مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة في عمليتها بإدلب السورية.

وجاءت تصريحات جيفري خلال زيارته ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الوفد الأمريكي زار المركز اللوجستي التابع للأمم المتحدة في قضاء ريحانلي، واطلع على عمل المركز من مارك لوكوك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وأضافت الوكالة التركية أن الزيارة جاءت للاطلاع على سير عمليات توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين السوريين الفارين من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأشارت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى أهمية تسليم المساعدات الإنسانية في هذا الوضع للنازحين السوريين، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت أن بلادها خصصت 180 مليون دولار كمساعدات إضافية للسوريين، داعية الدول الأخرى لزيادة مساعداتها، معربة عن امتنانها لتركيا لتحملها العبء الأكبر في تلبية احتياجات السوريين وحملت كرافت، دمشق مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.

الوفد الأمريكي الذي وصل الأراضي السورية المحررة في ريف #ادلب يضم المندوبة الامريكية الى الامم المتحدة و السفير الأمريكي في #تركيا و المبعوث الخاص جيمس جيفري و ديفيد ساترفيلد.

هذه الزيارة تشير الى إمكانية انخراط #أمريكا في دور يتجاوز التصريحات فيما يتعلق ب #ادلبpic.twitter.com/5ILhnLwH09 — أسامة أبو زيد Osama Abo Zayd (@oabozayd) March 3, 2020

وفد امريكي يضم المندوبة الامريكية في الامم المتحدة و السفير الأمريكي في تركيا و المبعوث الخاص جيمس جيفري يدخل شمال سورية و يلتقي عدد من ارهابيي الخوذ البيض



خود بقا ع تقارير مزورة و كذب و نفاق و دموع التماسيح 😪😪#نبع_الارهاب 👎🏻#كسر_العدوان_التركيpic.twitter.com/QT47kkeWA4 — 🇸🇾 𝕽𝖊𝖊𝖒 🇸🇾 (@sy_reemalnajem) March 3, 2020

جيمس جيفري في ادلب

رسالة للروس بانه ادلب خالية من الارهابيين pic.twitter.com/hjG3i8yWSz — محمد الخليفة (@2gPVyiUfrCXw3GZ) March 3, 2020

المصدر: وكالات