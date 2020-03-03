السيسي يرفض التدخل الخارجي في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، تطورات الأوضاع في ليبيا، التي أعرب عن رفض القاهرة لأي تدخل خارجي في شؤونها.

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وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن وزير خارجية الكونغو سلم رسالة للسيسي من رئيس الكونغو ساسو نجيسو حول آخر تطورات القضية الليبية على خلفية تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة شؤون ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في هذا الصدد، بهدف التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد، لاسيما من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين، ورفض أي تدخل خارجي في الأراضي الليبية.

المصدر: RT