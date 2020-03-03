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مباشر.. مراسم افتتاح السفارة الليبية في دمشق

تحضيرات لافتتاح السفارة الليبيه في دمشق (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحضيرات لافتتاح السفارة الليبيه في دمشق (فيديو)
RT
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تشهد دمشق عملية التحضير لافتتاح سفارة ليبية، وذلك بعد أن وقعت الحكومة الليبية المؤقتة الموالية للمشير خليفة حفتر مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية لإعادة افتتاح السفارتين.

وتم التوقيع على المذكرة في ختام مباحثات جرت الأحد، بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووفد ليبي ضم عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي.

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سوريا وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارتين
سوريا وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارتين

والاثنين استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الليبي وبحث معه التطورات الإقليمية و"معركة البلدين ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية"، وخاصة من تركيا.

المصدر: RT

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