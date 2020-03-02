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السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
Reuters
علم السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، ظهور نتائج مخبرية تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لدى مواطن قادم من إيران عبر البحرين.

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وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى للكشف على المواطن، وأخذ عينة منه للفحص المخبري تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وأشارت إلى أنها تطمئن الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع مخالطي المصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

المصدر: واس

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