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لافروف يلتقي هنية في موسكو

أخبار العالم العربي

لافروف يلتقي هنية في موسكو
Sputnik
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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم، إسماعيل هنية رئيس حركة "حماس" الفلسطينية.

وقالت البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، في تغريدة على تويتر: "تم اللقاء بين سيرغي لافروف وإسماعيل هنية".

من جانبها أفادت وكالة "معا"، نقلا عن مصدر في "حماس"، بأن الجانبين بحثا "صفقة القرن" والعلاقات الثنائية و"توصل الطرفان إلى تقارب في وجهات النظر".

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في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه كان من المقرر خلال اللقاء، بحث سبل استعادة الوحدة الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنظر في آفاق تحقيق "تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط".

المصدر: إنترفاكس

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