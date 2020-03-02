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أنقرة تتحدث عن نجاحات لعمليتها في إدلب وتحذر من رد أقوى

أخبار العالم العربي

أنقرة تتحدث عن نجاحات لعمليتها في إدلب وتحذر من رد أقوى
Globallookpress Xinhua
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد، أن عملية الجيش التركي "درع الربيع" في إدلب السورية تتواصل بنجاح، مؤكدا أن تركيا "سترد بالمثل أو بالأقوى على أي اعتداءات".

وفي تحديث لحصيلة "درع الربيع"، قال أكار للصحفيين إنه "تم تحييد 2557 عنصرا للنظام السوري ... وتدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي"، مضيفا أن عملية "درع الربيع" تتواصل إلى الآن بنجاح وفق المخطط له.

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وحذر أكار من أن "القوات المسلحة التركية ردت وسترد بالمثل وبشكل أقوى على جميع الاعتداءات"، وأضاف أن "الجميع يعلم عدم وجود نية لدى تركيا لمواجهة روسيا"، وأن الهدف هو "إيقاف مذابح النظام ومنع الهجرة والتطرف".

ميدانيا، ذكرت وكالة "الأناضول" أن مسلحي المعارضة السورية سيطروا اليوم على منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مع انتزاع 3 قرى من الجيش السوري.

في المقابل، تكمنت القوات الحكومية السورية من استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب وسط استمرار معارك حامية على محاور مختلفة.

المصدر: "الأناضول"

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