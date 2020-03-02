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وفد أمريكي رفيع إلى أنقرة اليوم لبحث أزمة إدلب

أخبار العالم العربي

وفد أمريكي رفيع إلى أنقرة اليوم لبحث أزمة إدلب
Reuters YURI GRIPAS
المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية بشأن سوريا جيمس جيفري
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ذكر الإعلام التركي أن وفدا أمريكيا رفيعا، يضم مبعوث الخارجية الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري والسفيرة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، سيصل البلاد مساء اليوم لبحث الوضع في إدلب السورية.

وحسب قناة "خبر ترك"، فإن جيفري سيجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، كما سيزور ولاية غازي عنتاب التركية المحاذية للحدود مع سوريا.

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وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أنه يتوقع أن يلتقي الوفد الأمريكي خلال تواجده في تركيا، مع ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، لبحث الأزمة الإنسانية التي تشهدها إدلب جراء احتدام المعارك هناك.

وستكون هذه الزيارة الثانية لجيفري إلى تركيا خلال شهر، بعد أن حط في أنقرة في 11 و12 فبراير، حيث قال إن واشنطن تبحث إمكانية تقديم دعم للجيش التركي على خلفية تفاقم التوتر في إدلب.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من القمة الروسية التركية المنتظر عقدها في موسكو الخميس.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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