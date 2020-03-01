العاهل الأردني لبارزاني: نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا في العراق وإقليم كردستان

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب العراق وشعبه.

وبحث العاهل الأردني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في عمان، آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.

وقال الملك عبد الله: "أرحب بأخي العزيز مسرور، حيث ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق الخاص بين الجانبين، ونعمل كل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا في العراق وإقليم كردستان"، معربا عن استعداد بلاده لـ"تعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة الجانبين".

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في قصر بسمان #الأردنpic.twitter.com/oCBiwCQ9uf — RHC (@RHCJO) March 1, 2020

وتطرق الجانبان إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وقال بارزاني: "نشكر جلالة الملك على استقباله الودي، ونشكر الأردن لوقوفه دائما مع الشعب العراقي وشعب كردستان، ولا ننسى دور الأردن في مساعدتنا خلال السنوات الصعبة".

وأشار إلى أن "كردستان يرحب بالاستثمارات الأردنية"، مشيدا "بالدور المحوري للملك عبد الله في استتباب الأمن بالمنطقة".

المصدر: وكالات