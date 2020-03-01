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العاهل الأردني لبارزاني: نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا في العراق وإقليم كردستان

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العاهل الأردني لبارزاني: نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا في العراق وإقليم كردستان
AFP Yousef ALLAN / AFP / Jordanian Royal Palace
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب العراق وشعبه.

وبحث العاهل الأردني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في عمان، آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.

وقال الملك عبد الله: "أرحب بأخي العزيز مسرور، حيث ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق الخاص بين الجانبين، ونعمل كل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا في العراق وإقليم كردستان"، معربا عن استعداد بلاده لـ"تعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة الجانبين".

وتطرق الجانبان إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وقال بارزاني: "نشكر جلالة الملك على استقباله الودي، ونشكر الأردن لوقوفه دائما مع الشعب العراقي وشعب كردستان، ولا ننسى دور الأردن في مساعدتنا خلال السنوات الصعبة".

وأشار إلى أن "كردستان يرحب بالاستثمارات الأردنية"، مشيدا "بالدور المحوري للملك عبد الله في استتباب الأمن بالمنطقة".

المصدر: وكالات

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