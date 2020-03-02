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كورونا.. تجهيز 25 مستشفى للتعامل مع المصابين المحتملين في السعودية

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كورونا.. تجهيز 25 مستشفى للتعامل مع المصابين المحتملين في السعودية
Reuters HANDOUT
المستشفى التخصصي في الخبر بالسعودية - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا يتم رصدها، وذلك في إطار إجراءات احترازية شملت تعليق رحلات العمرة من الخارج.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبد العالي: "تم تخصيص 2200 سرير طبي لحالات الحجر الصحي، على الرغم من أن السعودية لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس".

وأضاف، أن "النشاط التجاري في المملكة لم يتأثر ويسير كالمعتاد".

وأعلنت السعودية الخميس الماضي، حظر دخول الأجانب إلى المملكة للعمرة، ودخول السياح القادمين من 25 دولة أعلن فيها عن إصابات بكورونا.

المصدر: رويترز

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