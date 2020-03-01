إجراءات أمنية مشددة في بغداد وإغلاق المنطقة الخضراء

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن العاصمة بغداد تشهد منذ ليلة أمس إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع التحشيد لتظاهرة كبيرة دعا لها متظاهرون في بغداد والمحافظات.

وقال المصدر لـRT إن "السلطات الأمنية في بغداد أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية خشية دخول المتظاهرين إليها، كما أغلقت جسر السنك الذي أعادت فتحه قبل أيام كي لا يتم استخدامه من قبل المتظاهرين للوصول إلى المنطقة الخضراء أيضا".

وأضاف أن "بعض التقاطعات في شوارع العاصمة شهدت انتشارا لرجال أمن بالزي العسكري"، مشيرا إلى "وجود زحام مروري كبير في بغداد بسبب الإجراءات الأمنية".

المصدر: RT