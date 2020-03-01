شقيق أمير قطر يكشف صور أول سفينة حربية قطرية

كشف الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورا لـ"أول سفينة حربية قطرية" صنعتها إيطاليا، وعرضتها في حوض السفن بعد الانتهاء من بنائها.

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وقال الشيخ خليفة في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "إيطاليا تعرض أول سفينة حربية قطرية في حوض السفن بعد انتهاء أعمال بناء سفينة الكورفيت (الزبارة)"، ناشرا صورا أخرى للسفينة في تغريدة منفصلة مع تعليق: "الله يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها".

وخليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني (من مواليد عام 1991) هو أمير قطري وأخ شقيق لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ويعمل كضابط في قوة الأمن الداخلي لخويا.

#إيطاليا تعرض أول سفينة حربية #قطرية في حوض السفن بعد انتهاء اعمال بناء سفينة الكورفت ( الزبارة ) pic.twitter.com/fUAT4K0dMy — خليفة بن حمد (@KHK) February 28, 2020

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية أكدت أن قطر "ستصبح أول دولة خليجية تشغل غواصات وحاملة طائرات، بعد أن وقعت صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة "فينكانتيري" لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية.

وأشارت إلى أن الغواصات القطرية "قد تكون جزءا من صفقة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو مع إيطاليا، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2017".

وفي يونيو 2016، وقعت الشركة عقدا بقيمة 4 مليارات يورو مع وزارة الدفاع القطرية لبناء سبع سفن سطحية يجري بناؤها حاليا في أحواض بناء السفن الإيطالية التابعة للمجموعة.

الله يعطيكم خيرها و يكفيكم شرها pic.twitter.com/JnzUesvJm2 — خليفة بن حمد (@KHK) February 29, 2020

ووتتصدر قطر دول الخليج بعدد القطع البحرية بين الدول المطلة على الخليج، بامتلاكها 80 قطعة بحرية معظمها سفن دورية، كما تحتل المرتبة 31 عالميا.

المصدر: وكالات