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مراسم التوقيع على اتفاق السلام في أفغانستان بين حركة "طالبان" والولايات المتحدة

تعليق روسي على طلب أردوغان تركه "وجها لوجه" مع سوريا

أخبار العالم العربي

تعليق روسي على طلب أردوغان تركه
Reuters
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علق برلماني روسي على طلب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان من روسيا الابتعاد، وترك بلاده "وجها لوجه" مع سوريا، بالقول إن تركيا لا تملك أي حق أو صلاحية تسمح لها بتحديد مصير سوريا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما دميتري نوفيكوف: "فيما يتعلق بادعاءات أردوغان حول تحديد مصير سوريا، فإن القيادة التركية ليس لها صلاحية أو حق في ذلك. السلطات السورية لم تخول الجانب التركي بذلك، ولم تمنح أي قرارات من الأمم المتحدة، تركيا مثل هذه الصلاحية".

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ووفقا للبرلماني الروسي، "تحاول القيادة التركية في الوقت الحالي الحصول على احتكار حق التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لسوريا، والبدء بشكل عشوائي في إملاء إرادتها على الدول الأخرى. مثل هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق".

في وقت سابق من اليوم قال أردوغان، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها.

وأضاف أردوغان، في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري، ولا نية لنا بالخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء".

المصدر: لينتا رو

 

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