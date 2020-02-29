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أردوغان يقول إنه طلب من بوتين أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها

أخبار العالم العربي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري "بمفردها.

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وأضاف أردوغان في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري، ولا نية لنا بالخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء".

ولفت إلى إن بلاده "تنفذ كل الالتزامات التي وقعنا عليها في اتفاقاتنا مع روسيا بشأن سوريا".

وجاءت تصريحات أردوغان على خلفية إعلان تركيا الخميس عن مقتل 33 من جنودها جراء غارات نفذها سلاح الجو السوري في محافظة إدلب.

المصدر: وكالات

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