واشنطن: لا قرار لإرسال قوات إلى إدلب لمساعدة الأتراك

أعلن مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرس سبل مساعدة القوات التركية بشكل عاجل في مواجهة الجيش السوري بمحافظة إدلب، لكنها لم تقرر بعد إرسال قوات للمنطقة.

وقال المسؤول اليوم الجمعة: "نبحث ما بوسعنا أن نفعله الآن لمساعدتهم بشكل عاجل"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتزم دعم القوات التركية في إدلب "بالعتاد والمعلومات، دون تحركات عسكرية لوحدات أمريكية".

وأكد أن تركيا لم تطلب من الناتو تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، على خلفية تصاعد التوتر في إدلب.

وتتعلق المادة بالدفاع الجماعي لأعضاء الحلف وتنص على أن "الهجوم على عضو واحد أو العديد منهم في أوروبا أو أمريكا الشمالية سيعتبر هجوما على جميع الحلفاء".

ووجه أصابع الاتهام لموسكو، قائلا: "قوات الحكومة السورية ما كانت ستشن الهجوم على إدلب بلا موافقة ودعم روسيا".

المصدر: رويترز