كورونا.. بغداد تسجل إصابة ثانية لدى امرأة عائدة من إيران

سجلت في العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة، ثانية إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى امرأة عائدة من إيران.

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وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسم الحجامي في بيان صحفي: "تم تشخيص حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا لامرأة عراقية وافدة من إيران في العقد الرابع من العمر".

وأضاف: "جرى تشخيص الحالة في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين الطبية، وترقد حاليا في مستشفى الفرات العام وحالتها الصحية مستقرة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا من العراقيين بلغت 6 حالات، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة لعزل المصابين وعلاجهم.

المصدر: RT