كورونا.. الكويت تسيّر رحلة إلى بانكوك لإجلاء رعاياها

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية على "تويتر"، أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستشغل رحلة إلى بانكوك عاصمة تايلاند لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك، في إطار إجراءات الوقاية من كورونا.

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وذكرت الوزارة، أن الرحلة ستغادر بانكوك غدا السبت، داعية مواطنيها في تايلاند إلى الاتصال بالسفارة.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الخميس عن وصول 22 مواطنا كويتيا من مدينة شيراز الإيرانية على متن الخطوط الجوية القطرية إلى مطار الشيخ سعد العبد الله، وأنه جرى نقلهم إلى الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأشار مسؤولون كويتيون، إلى أنه "تم أخذ عينات من الوافدين بهدف التأكد من خلوهم من الفيروس"، فيما شددت الوزارة على أن "جميع المصابين في الكويت يتمتعون بصحة جيدة".

المصدر: رويترز