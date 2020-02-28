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كورونا.. الحجر على نزلاء فندقين في أبوظبي

أخبار العالم العربي

كورونا.. الحجر على نزلاء فندقين في أبوظبي
Reuters Satish Kumar Subramani
مستشفى التخصصي في أبوظبي
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أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في الإمارة، من المخالطين لحالتين مصابتين من الجنسية الإيطالية.

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واتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس على بعض المخالطين، والحجر المنزلي على البعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوص في ما تستمر الفحوص الدورية 14 يوما.

وتتلقى الحالتان المصابتان، وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.

المصدر: وام

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