السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

تسلم وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، جزءا من كسوة الكعبة من السفير السعودي بالقاهرة أسامة النقلي لوضعه في متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إقرأ المزيد

وأكد الوزير أن كسوة الكعبة تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلا "إنها أول هدية يتلقاها المتحف لها قيمة كبيرة وهي أروع هدية يستقبلها المتحف".

وأعرب المسؤول المصري عن ثقته في أن تحذو دول أخرى حذو السعودية وتهدي متحف العاصمة أو المتاحف الأخرى المصرية قطعا أثرية تعبر عن حضارتها.

وأضاف أن متحف العاصمة كان حلما تحول لحقيقة، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف العام الحالي، وهو رسالة تقدمها مصر للعالم كجزء من صرح ثقافي ضخم (مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية)، والذي يضم أوبرا ومسارح ومتاحف عديدة.

المصدر: وكالات